Nuove asfaltature a Riccione

Proseguono i lavori di asfaltatura a Riccione. Dopo quelli conclusi in via Fossombrone e quelli partiti ieri in via Limentani, la ditta incaricata ha iniziato oggi (26 giugno) a posare il nuovo asfalto in Corso Fratelli Cervi. L’intervento dovrebbe terminare entro giovedì. Venerdì è previsto invece il completamento dei marciapiedi di viale Orazio. Per l’inizio della prossima settimana le asfaltature sono in programma in via Marche e via Falconara.