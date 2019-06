Mercato immobiliare: crescono le transazioni, calano le quotazioni

Crescono le compravendite immobiliari nel riminese ma la provincia fatica a tenere il passo del resto della Regione. In base ai dati 2018 pubblicati dall’Agenzia delle Entrate in Emilia Romagna gli scambi sono aumentati dell’11,3%, a Rimini dell’8,1. L’incremento non è omogeneo: ad esempio il capoluogo segna una crescita del 14,6% mentre la zona sud (Riccione, Misano e Cattolica) del 12,6 e l’Alta Valmarecchia dell’11,6. Al contrario Bellaria Igea Marina vede una contrazione del 13,2% e la Val Marecchia del 9,3.

Trend negativo per le quotazioni. In regione si registra mediamente un calo dello 0,63% con la provincia di Rimini che, dopo Modena, segna il decremento più consistente (-1,68%). Resta comunque alta la quotazione media: 2.302 euro al metro quadro nel riminese contro i 1.911 dell’Emilia Romagna. Nel dettaglio la riduzione più elevata si registra nel comune capoluogo (-1,68%) quella minore in Val Marecchia (-0,34%).

L’indagine dell’Agenzia delle Entrate offre poi ulteriori dettagli sul capoluogo nei quali vengono presi in esame tutte le aree Omi: il maggior numero di compravendite del 2018 sono avvenute nella Corona Urbana (302) con una crescita del 32,9% rispetto al 2017. La quotazione più alta al metro quadro è nella zona di Marina Centro con 3.104 euro ma con una diminuzione del 3,7%, subito dietro c’è San Giuliano con 2.725 euro al metro (-2,8%) poi il Centro Storico con 2.717 (-3,7%).