Maturità, le voci degli studenti riminesi

Con la prova scritta di italiano è cominciato oggi per 2.800 studenti riminesi l’esame di maturità. Giuseppe Ungaretti e Leonardo Sciascia sono gli autori usciti per il tema letterario. Per il testo argomentativo, gli spunti erano un brano di “Istruzioni per l’uso del futuro” di Tomaso Montanari; uno da «L’illusione della conoscenza» di Sloman e Fernbach e uno di Corrado Stajano sull’eredità del Novecento. Per il tema d’attualità, le figure di Carlo Alberto Dalla Chiesa e di Gino Bartali, campione ma anche eroe che salvò centinaia di ebrei.

Domani la seconda prova scritta, diversa per ogni istituto. Giudizi diversi sulla prova di oggi tra gli studenti del liceo Einstein. Quasi tutti, invece, ieri sera hanno dato una sbirciatina alle dritte della vigilia.