Matteo Valentini sul podio a Montecassiano

L’esordiente 14enne Matteo Valentini conferma la brillantezza messa in mostra in questi primi tre mesi di gare, cogliendo il bronzo nell’impegnativa gara di Montecassiano, nelle Marche: Matteo ha fatto valere il suo spunto veloce battendo quel che restava del gruppo nella volata per il terzo posto.

In gara anche Michael Carletti, mentre nella corsa dei primo anno ha gareggiato Pietro Tintoni.

Andando a ritroso nella rassegna delle gare precedentemente disputate, domenica 16 giugno, nei dintorni di Faenza e sull’impegnativo tracciato dei Monti Coralli, il “solito” Valentini ha colto il quinto posto nella gara dei secondo anno, a 13 secondi dal vincitore Pietro Dapporto (29° l’altro cattolichino Michael Carletti). Tra i primo anno, 32° Federico Mazza. In ciascuna delle due corse si sono schierati al via una settantina di corridori.

Giovedì 13 giugno, a Riccione, Matteo Valentini e Michael Carletti hanno disputato una cronometro sullo stesso tracciato del cronoprologo poi disputato, in serata, dai “girini” del Giro d’Italia Under 23. In classifica, quarto Valentini e decimo Carletti.

Martedì 11 giugno una rappresentativa giallorossa guidata da Massimo Casadei e Giorgio Gobbi ha corso in pista al Velodromo “Servadei” di Forlì: Matteo Valentini ha colto il bronzo nella velocità, laureandosi anche campione provinciale riminese in questa specialità. In gara, insieme a Matteo, gli altri cattolichini Michael Carletti e Pietro Tintoni.

Domenica 9 giugno, a Gubbio, la formazione di Ubaldini ha gareggiato in una prova unica, con primo e secondo anno tutti insieme, dove la sfortuna ha perseguitato Matteo Valentini, caduto a tre chilometri dall’arrivo per fortuna senza conseguenze. Al traguardo 12° Michael Carletti, in gruppo Francesco Scaramucci, Pietro Tintoni e Federico Mazza.

Giovanissimi. La truppa guidata da Massimo Casadei ha partecipato da giovedì 20 a domenica 23 giugno al Meeting nazionale di società, disputato a Metaponto e Matera, sulla costa ionica. Un appuntamento fisso, al quale il sodalizio giallorosso prende parte ogni anno e che costituisce, per i baby ciclisti dai 6 ai 12 anni, il primo confronto con i pari età delle altre regioni italiane, oltre ad una bella “vacanza di squadra” per le famiglie al seguito.

Andando a ritroso, il 16 giugno, nel Meeting regionale di mountain bike a Casalecchio di Reno (Bologna), i cattolichini hanno disputato una prova onorevole in una disciplina, quella della mtb, che li vede sempre più spesso impegnati. Infine, il 9 giugno a San Mauro Pascoli hanno terminato al quarto posto nella classifica per società.

