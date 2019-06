Matteo Valentini regala al Velo Club Cattolica la maglia giallorossa di campione regionale Esordienti

Domenica 2 giugno a Fiorano Modenese il 14enne Matteo Valentini si è laureato campione regionale emiliano-romagnolo, con un’azione da finisseur maturata ad ottocento metri dall’arrivo.

Valentini, alla seconda vittoria stagionale, è riuscito a guadagnare, con uno scatto secco, una trentina di metri che ha mantenuto fin sulla linea d’arrivo, nonostante il gruppo fosse lanciato al suo inseguimento a tutta velocità.

“Siamo arrivati ieri nel Modenese – racconta il diesse Alessandro Ubaldini – proprio per preparare meglio questa corsa. Visionando il circuito ed in particolare la zona arrivo, abbiamo pensato che in uno sprint di gruppo non avremmo colto più di un piazzamento. Quindi bisognava anticipare la volata. Detto e fatto, Matteo è stato davvero bravo, e adesso non ci resta che preparare bene il campionato italiano di Chianciano Terme che si disputerà domenica 7 luglio”.

In gara tra gli Esordienti 2° anno anche Michael Carletti, mentre nella prova dei 1° anno Pietro Tintoni è giunto in gruppo (24°); in gara anche Federico Mazza. In ammiraglia, oltre ad Ubaldini, anche il giovane ex corridore Mattia Verni.

Nella stessa giornata i Giovanissimi di Massimo Casadei, Matteo Magnani e Chiara Rainone hanno corso a Gambettola (Forlì-Cesena), risultando quinti nella graduatoria per società.

Giovedì 30 maggio gli esordienti giallorossi, accompagnati da Massimo Casadei e Giorgio Gobbi, hanno disputato la prima kermesse in pista, al velodromo “Servadei” di Forlì. Matteo Valentini ha ottenuto la sesta moneta nello scratch, mentre nella corsa a punti si è aggiudicato il titolo di campione provinciale riminese. In gara anche Pietro Tintoni.

Domenica 26 maggio a Cotignola (Ravenna) Matteo Valentini si è piazzato decimo nella volata a ranghi compatti vinta dall’emiliano Longagnani della Cavriago.

“Una caduta a poche centinaia di metri dall’arrivo – racconta il diesse Ubaldini – ha scombussolato i nostri piani. Matteo ha perso posizioni ma è riuscito comunque ad entrare in top ten”.

I Giovanissimi avevano corso anche sabato 25 maggio nella zona industriale di Rimini, piazzandosi al sesto posto nella classifica per società.

Pierpaolo Bellucci di Pi.Be. Cycling Press

Addetto stampa del Velo Club Cattolica