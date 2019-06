Master Garden: secondo posto ai Nazioni UISP con 38 medaglie

Un’edizione strepitosa quella dei Campionati Nazionali Uisp andati in scena al Multieventi Sport Domus di San Marino che ha visto i Master del Garden conquistare 38 medaglie di cui ben 23 del metallo più prezioso.

Tanti sono gli ori conquistati dai “sempre verdi” atleti allenati da Alessandro Fuzzi, Marco Squadrani e Davide Delucca nella manifestazione che precede l’altro evento clou della stagione: i Nazionali Fin che quest’anno tornano a Riccione dal 26 al 30 di giugno.

Con 23 ori, 11 bronzi e 4 bronzi la squadra del Garden si colloca al secondo posto nazionale nel medagliere dei Campionati ed al 6° in quello della classifica generale su oltre 75 squadre partecipanti.

A San Marino queste le medaglie conquistate dal Garden:

Doppio oro individuale per: MONIKA BREETSCH M70 400sl e 200sl, DANILA FABBRI M25 400sl e 200sl, CLAUDIO BERRINI M65 400sl e 200mx, DOMENICO OLIVIERI M80 50fa e 50sl, FILIBERTO BONDUA’ M80 50ra e 100ra, RENZO BACCHINI M60 50ra e 100ra, DAVIDE BOGA M50 100do e 50do, GIANLUCA GIGLIETTI M55 50sl e 50do.

Un oro ciascuno per: FEDERICA MORONI M45 400sl, VALENTINA PAGLIARANI M35 50ra, FABIO BERNARDI M60 100do, ELEONORA TAGLIAVENTI M35 50sl, RAFFAELLA BOGA M45 50do.

Un oro anche con le staffette 4×50 mista M 320 (Olivieri, Agrestini, Fantini e Croce) e 4×50 stile libero M 240 (Berrini, Bernardi, Bacchini e Giglietti).

Medaglie d’argento per MARISE DA SILVA M55 50fa, VALENTINA PAGLIARANI M35 100sl, CLELIA BARTOLOMEI M30 100sl e 200sl, RENZO PASINI M60 100sl e 50sl, EDO ORLANDINI M55 200do, FABIO BERNARDI M60 100fa, SERGIO CROCE M80 100do e 100ra e la staffetta 4 x 50 stile libero M280.

Bronzo per BENEDETTA MASSANI M40 400sl, GLORIA PANICALI M25 200ra e la staffetta 4 x 50 mistaffetta stile M280.

Buone notizie anche dal nuoto in acque libere per il Garden con Walter Carpi, master M70 che alla prima gara in mare è giunto primo di categoria alla 3 chilometri di Porto Venere.

Matteo Ortalli

Ufficio Stampa Garden Sporting Center