Maltempo. Buona la prima per il nuovo sistema di controllo dei sottopassi

Durante le forti precipitazioni di sabato, ha ‘esordito’ a Rimini il nuovo sistema di controllo e monitoraggio dei sottopassi comunali. Il semaforo rosso è scattato all’imbocco del sottopasso di via Tripoli quando il livello di pioggia ha raggiunto il limite di sicurezza – non più di 10 cm. Contemporaneamente è partito l’allarme alla centrale operativa della Polizia locale di Rimini che ha provveduto ad inviare le pattuglie per chiudere il passaggio anche con le barriere.

Sono cinque i sottopassi che da circa metà luglio potranno contare sul nuovo sistema: sono quelli tra Via Genghini e Via Curiel, tra Via Costantinopoli e Via Martinelli, in Via Iolanda Capelli, in Via Cavalieri di Vittorio Veneto e in Via Tripoli.

Il sistema controllerà in tempo reale la presenza di acqua su strada con invio di messaggi di allarme in caso di necessità o di superamento delle soglie previste. In caso di allerta, si attivano automaticamente le segnalazioni luminose agli imbocchi del sottopasso e partono le segnalazioni per avvertire dell’emergenza in atto. Le centraline sono collegate a sensori di rilevamento presenza acqua posti in differenti punti del sottopasso per valutare il raggiungimento della soglia di criticità e lo stato di allerta. In presenza di livelli eccessivi di acqua, Mosys attiva automaticamente l’accensione delle lanterne semaforiche a led di colore rosso poste agli imbocchi del sottopasso, per indicare ai veicoli della situazione di pericolo in corso. Alle lanterne semaforiche sono associati segnali di pericolo e pannelli integrativi per segnalare all’utenza di fermarsi in caso di semaforo rosso acceso. Il sistema è anche dotato di due telecamere live di controllo sottopasso che consentono da remoto di monitorare visivamente la situazione del sottopasso.