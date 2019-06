Lite tra fidanzati finisce con una denuncia per detenzione ai fini di spaccio

L’ennesimo litigio è costato ad una coppia di fidanzati di Villa Verucchio una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile di Novafeltria sono intervenuti in un’abitazione di Villa Verucchio per sedare una furiosa lite in atto tra un 37enne e una 23enne. Quando i militari sono arrivati, la giovane si era rinchiusa in camera da letto e non voleva aprire la porta per paura che il fidanzato potesse entrare. Dopo le rassicurazione dei carabinieri, la ragazza si è convinta a farli entrare. Una volta dentro la stanza, però, i militari hanno subito avvertito un odore pungente e inconfondibile di marijuana. Così hanno richiesto l’intervento dei colleghi della Stazione di Villa Verucchio che hanno perquisito la camera da letto e scovato 13 grammi di marijuana in un unico barattolo.

La coppia, date le modalità del rinvenimento e la mancanza di precedenti specifici, è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio, lo stupefacente sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.