Linus, Nicola, Bossari e Federica Cacciola per la Notte Rosa di Riccione

Sono stati rivelati questa mattina a Riccione i nomi degli ospiti che quest’anno animeranno le due serate della Notte Rosa della Perla Verde.

Venerdì 5 luglio, in Piazzale Roma, apriranno gli spettacoli Linus e Nicola Savino con “La radio in diretta”, dalle 18 alle 20.

Seguiranno poi Dj Set e animazione sino alle 23.30

Sabato 6, sempre da Piazzale Roma, saranno Daniele Bossari e Federica Cacciola a prendere in mano le redini della “Radio in diretta”, ma in orario mattutino, dalle 10 fino alle 13.

Seguiranno aggiornamenti.