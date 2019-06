Le strade di coach Gilberto Domeniconi e del Bellaria Basket si dividono

Dopo una stagione trionfale, culminata con la conquista della promozione in serie C Silver, le strade del Bellaria Basket e di coach Gilberto Domeniconi si dividono. ‘Gibo’ ha deciso a malincuore di rinunciare alla panchina biancoblu, lui che era stato artefice anche della scalata dalla Promozione alla serie D: a coach Domeniconi vanno quindi i più sentiti ringraziamenti della società per il fantastico lavoro svolto, oltre all’impegno e alla professionalità che non sono mai mancati durante la stagione.

Non è assolutamente un addio, ma solo un arrivederci: siamo certi che le strade di ‘Gibo’ e del Bellaria si riuniranno in futuro, magari per l’ennesimo salto di categoria!

“Gibo per noi non è solo un allenatore, ma l’Allenatore con la A maiuscola – spiega il presidente del Bellaria Basket Paolo Borghesi –, siamo molto dispiaciuti della sua scelta, ma comprendiamo e rispettiamo le ragioni della sua decisione. Le nostre porte restano sempre aperte per coach Domeniconi, che prima di essere un allenatore è un amico e una bella persona. A lui vanno i nostri migliori auguri e un grosso in bocca al lupo: quando vorrà tornare a sedersi sulla panchina biancoblu, lo aspetteremo a braccia aperte”.

Mikael Distante

Responsabile della Comunicazione Bellaria Basket