Lavori sulla Marecchiese a Pennabilli, il calendario delle chiusure

La Strada Provinciale 258 “Marecchiese” sarà interessata da una temporanea chiusura al traffico all’altezza del km. 34 in località Molino di Bascio nel Comune di Pennabilli, causa lavori necessari per ripristinare elementi strutturali delle due campate del ponte di Cà Moroncini.

Le fasce orarie di chiusura a tutti i veicoli sono le seguenti:

Martedì 25 Giugno

Mattina dalle ore 8.30 alle 11.00

Pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.00;

Martedì 2 Luglio

Mattina dalle ore 8.30 alle 11.00

Giovedì 4 Luglio

Mattina dalle ore 8.30 alle 11.00

Per limitare l’interruzione a fasce temporali di due ore, verrà adottata la tecnica del sollevamento dell’impalcato e del suo piano viabile con specifiche tecnologie e l’utilizzo di martinetti idraulici. Finita la fase di sollevamento e di bloccaggio sarà possibile riaprire al traffico, mentre le maestranze continueranno a lavorare sotto l’impalcato del ponte.

La particolare collocazione del tratto di “Marecchiese” interessato dai lavori, non consentirà agevoli deviazioni di percorso, in quanto la viabilità alternativa (Ponte Messa-Balze-Pratieghi-Svolta del Podere sul versante Nord e Pennabilli-Miratoio-Sestino-Ponte Presale sul versante Sud) è costituita da tracciati collinari, lunghi alcune decine di chilometri, non percorribili dagli autocarri.

Al traffico di lunga percorrenza è consigliato pertanto di deviare per la superstrada E 45 dai nodi stradali di Rimini o Novafeltria o San Sepolcro. Ai mezzi pesanti, persistendo sul viadotto “Puleto” della E 45 il limite di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 t., viene consigliato di servirsi del percorso autostradale A 14 Rimini-Bologna e A1 Bologna-Firenze.