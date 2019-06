La Rappresentativa Regionale Juniores pronta per il 2° Torneo Bresci

È una Rappresentativa Regionale Juniores determinata e ambiziosa quella che oggi alle ore 14,15 partirà dalla sede del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna a Bologna per partecipare alla seconda edizione del Torneo Bresci. Il gruppo raggiungerà Pontassieve, dove alloggerà, mentre le gare si disputeranno a Rufina, nel campo intitolato al compianto vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, oltre che storico presidente del Comitato Regionale Toscana.

La selezione dell’Emilia Romagna debutterà domani, venerdì, alle ore 10 con il Pontassieve, quindi affronterà l’Umbria sempre domani alle ore 12 ed il Lazio sabato alle ore 11.

Le gare si disputeranno in un solo tempo da 45 minuti. Domenica 16 giugno si giocheranno tutte le finali, da quella per il settimo – ottavo posto fino a quella per il primo.

L’Emilia Romagna, che nella scorsa edizione della competizione ha visto sfumare la vittoria nella sconfitta ai calci di rigore in finale con i padroni di casa della Toscana, cercherà di ben figurare, come conferma Domenico Spignoli, Consigliere Regionale responsabile della Rappresentativa Juniores.

“Questo torneo – dichiara – è propedeutico alla prossima edizione del Torneo delle Regioni, perché ci permette di osservare i ragazzi classe 2001 in vista della Rappresentativa Juniores del prossimo anno. Dei venti nostri giocatori che avevano partecipato alla scorsa edizione del Torneo Bresci, ben dodici hanno infatti partecipato alla recente edizione del Torneo delle Regioni. Quella allenata da Paolo Ammoniaci è una buona squadra. Alcuni li conoscevamo già perché parte della Rappresentativa Allievi. Anche se si giocherà a metà giugno, dopo che i vari campionati sono già terminati da qualche tempo, sono convinto che possiamo fare bene. Lo staff composto da mister Paolo Ammoniaci, dal vice allenatore Giuseppe Bartolini, dal collaboratore tecnico Marco Bellodi, dal preparatore dei portieri Andrea Menta, dal fisioterapista Egidio Tomatis e dai magazzinieri Gabriele Tugnoli e Cesare Ostolani, è di qualità e con la supervisione del Consigliere Regionale Luigi Sarti, che seguirà il gruppo per tutta la durata della competizione, potrà fare bene. Cercheremo di raggiungere nuovamente la finale, anche se il Lazio, vincitore del torneo Caput Mundi a Roma, è molto forte. Siamo attrezzati per arrivare fino in fondo”.

Damiano Montanari

Ufficio Stampa e Comunicazione CRER FIGC LND