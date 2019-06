La Nazionale Sammarinese Under 16 ha ospitato i Sandhausen Wild Bees

Gemellaggio, parte seconda. La storia con i Sandhausen Wild Bees, squadra tedesca, non nasce oggi, ma affonda le sue radici nel 2018, quando la nostra Nazionale Under 16 (i classe 2002) andò in visita in Germania per un tour culminato proprio con l’amichevole con Sandhausen. In questo torrido giugno ecco la seconda parte, con gli amici tedeschi in visita e pronti ad un’altra amichevole, ancora con la nazionale Under 16, questa volta quella formata dai 2003/2004 che andrà a giocarsi l’Europeo di categoria in Albania a luglio.

Mercoledì al Multieventi è stato un momento ideale per riprendere confidenza con la palla e per stringere nuovamente la mano ad avversari corretti e leali. Nel prepartita, inni nazionali, scambio di doni tra le due squadre e saluto ufficiale dalla Repubblica trasmesso da Paolo Valli, membro del Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico.

Per la cronaca, lo scrimmage (cinque quarti) è finito con la vittoria degli ospiti.

L’appuntamento con la squadra tedesca è rinnovato alle prossime occasioni.