La Dulca Angels perde gara2 in casa dell'Olimpia. Sabato al PalaSGR la decisiva gara3

Olimpia-Dulca Angels 71-68

IL TABELLINO

Olimpia: Sangiorgi 11, Dall’osso 7, Mondanelli ne, Sabbatani 7, Procaccio 23, Pedini 8, Curti ne, Benedetti ne, Lallanne 2, Parenti 7, Trombetti6, Mazza ne. All. Regazzi.

Angels: Zannoni 15, Colombo, Lucchi 10, Adduocchio ne, Fusco 17, Russu 5, Riva ne, Raffaelli 2, Fornaciari 10, Massaria, De Martin 9.

Arbitri: Lucchi Matteo, Frosolini Irene.

Parziali: 22-28 42-40 54-58 71-68.

Note. Spettatori: 400 circa (di cui 200 da Santarcangelo).

CRONACA E COMMENTO

Davanti a 200 tifosi gialloblù non riesce l’impresa ai Dulca Angels che vedono sfumare nell’ultimo quarto la vittoria in quel di Castel San Pietro che avrebbe voluto dire promozione in C Gold.

Primo quarto che parte con gli attacchi protagonisti e un super Fusco che segna 10 punti consecutivi. Risponde Olimpia con Sangiorgi sotto canestro, il primo quarto termina 28 a 22 per gli ospiti.

Secondo quarto con il ritmo che cambia grazie alla difesa a zona ordinata da Coach Regazzi, i termali recuperano grazie ad un ispirato Procaccio mentre Santarcangelo ha problemi di falli soprattutto con Fusco che raggiunge quota tre prematuramente. I padroni di casa mettono il naso avanti e terminano il quarto sul 42 a 40.

Ripresa che comincia nel segno degli Angels, che recuperano diversi palloni e si portano avanti anche di 6 lunghezze con Fornaciari e Lucchi protagonisti in penetrazione. L’inerzia ora sembra tutta a favore degli Angels ma Olimpia non molla e chiude il quarto sotto 54 a 58.

Ultimo quarto e i clementini subiscono un vero e proprio black-out offensivo, mentre Procaccio e Parenti portano avanti di 11 Olimpia complice anche un tecnico a Zannoni. A riprova di ciò a tre minuti dal termine ancora il tabellone per gli Angels non si è mosso da quota 58. Nell’azione successiva un gioco da tre punti di Zannoni e una tripla di Fornaciari danno un minimo di speranza a Santarcangelo che arriva anche a meno 5 con la penetrazione di Lucchi a 1 minuto e 25 secondi dal termine. Dall’Osso perde palla e Zannoni segna il meno 3 a 50 secondi dal termine. Procaccio dall’altra parte sbaglia, ma Fornaciari prima e Zannoni poi non riescono a segnare il tiro del pareggio e la partita termina 71 a 68.

Sabato prossimo al PalaSgr si giocherà la “bella” in una sfida che con ogni probabilità sarà ancora giocata sul filo del rasoio.

Ufficio Stampa Angels Santarcangelo