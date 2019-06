Jova beach party, svelati gli ospiti. Biglietti esauriti

A più di due settimane è già completamente sold out la data del Jova Beach Party sulla spiaggia di Rimini Terme. Nessuna disponibilità di biglietti neanche presso il botteghino il giorno dello show: Trident Music, la società che organizza tutta l’attività live di Jovanotti, sconsiglia perciò di provare a venire sul luogo dell’evento. Sono ancora disponibili i biglietti per le tappe successive, tra le prime, per il terzo appuntamento a Castel Volturno (sabato 13 luglio) e per il quarto a Marina di Cerveteri (martedì 16 luglio).

E finalmente si alza il sipario sulla line up di ospiti del Jova Beach Party, che saranno con Lorenzo il prossimo 10 luglio. Tra i 63 ospiti provenienti da 23 paesi di tutto il mondo annunciati ad oggi, sono otto gli artisti che si alterneranno sul palco di Rimini Terme: Ackeejuice Rockers, Dj Ralf, Duo Bucolico, Jupiter e Okwess, Magicaboola brass band, Orchestra Grande Evento, Orkesta Mendoza, The Liberation Project.