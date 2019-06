Investe meccanico e si dà alla fuga. Polizia locale sulle tracce del pirata

Ha investito un pedone ed è scappato a tutta velocità facendo perdere le sue tracce: la Polizia Locale di Rimini è al lavoro per rintracciare il motociclista che questa mattina ha travolto un uomo in via Chiabrera per poi fuggire senza accertarsi delle condizioni del malcapitato e prestare soccorso.

Vittima dell’incidente un meccanico, che in quel momento stava assistendo un automobilista in panne. L’uomo è stato travolto da una moto che viaggiava in direzione monte-mare. Nonostante l’impatto, il motociclista è riuscito a restare in sella ed è scappato.

Un automobilista ha assistito alla scena e ha tentato di seguirlo e fermarlo, ma senza fortuna. Il meccanico ha riportato la frattura scomposta di un braccio. La Polizia Locale intervenuta sul luogo dell’incidente sta vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza in funzione nella zona e sta cercando di risalire all’identità del pirata della strada attraverso alcuni numeri della targa del motociclo riportati dai testimoni. Nel caso non si costituisca volontariamente, il motociclista può incorrere nell’arresto immediato.