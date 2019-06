Inps: da Luglio agli sportelli solo con prenotazione

Cambia la gestione degli sportelli dell’Inps di Rimini. Dal 15 luglio non ci sarà più l’accesso libero, ma sarà necessario prenotarsi. Per alcuni sportelli in realtà ci sarà un periodo di transizione fino alla fine di settembre, per abituare gli utenti alla nuova modalità. In particolare allo sportello Servizi vari, dedicato alla consegna di documenti, alla fissazione di appuntamenti, ed al rilascio di PIN, estratti contributivi, Certificazioni Uniche e ObisM.

“Il libero accesso – spiegano dall’Inps – oltre a costringere gli utenti ad attese eccessivamente lunghe, non ci consente di erogare un servizio qualitativamente all’altezza delle aspettative. E così forti anceh di esprienze in altre sedi sparse per l’Italia abbiamo deciso di partire come prima sede dell’Emilia Romagna, sperimentando l’accesso mediante prenotazione telefonica o telematica”.

Per prenotare telefonare all’803.164 da fisso o al n. 06.164.164 da mobile (attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20) o tramite l’APP Inps Mobile o se in possesso di PIN, dal sito www.inps.it, accedendo al servizio “Sportelli di Sede”.