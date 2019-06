Inaugurati i Posti di polizia estiva, in arrivo più agenti e mezzi

Il questore di Rimini, Francesco De Cicco, ha inaugurato questa mattina, alla presenza delle autorità locali e del prefetto Alessandra Camporota, i Posti estivi di polizia di Riccione e Bellaria Igea Marina, operativi già dal 27 giugno. Il Cappellano della polizia di Stato, Padre Paolo Carlin, ha inoltre benedetto le due sedi ed il personale in servizio. La questura di Rimini, inoltre, per assicurare un più efficace e capillare controllo del territorio durante la parte centrale della stagione estiva, quella cioè caratterizzata da un afflusso di turisti più consistente, ha predisposto, a partire dal prossimo mese di luglio, un maggior impiego di uomini e mezzi presso i due Posti di Polizia in grado di garantire una copertura del territorio sulle 24 ore in entrambi i comuni rivieraschi e tale da garantire la gestione degli eventi di ordine e sicurezza pubblica già programmati per la stagione estiva.

In relazione alla gestione dell’ordine e alla sicurezza pubblica, in particolar modo, nel punto avanzato della polizia di Stato presente in piazzale Roma a Riccione è stata allestita una control room, da dove sarà possibile seguire anche con gli occhi elettronici delle diverse telecamere installate sulla piazza e sulle zone adiacenti le fasi di afflusso e deflusso delle persone. I poliziotti in servizio a Bellaria e Riccione effettueranno il servizio di controllo del territorio anche in sella alle bici con i colori della polizia di Stato, conciliando esigenze di servizio con il rispetto dell’ambiente.