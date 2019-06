Imu sull'inceneritore: Herambiente dovrà pagare. Partita da un milione

Herambiente dovrà pagare al Comune di Coriano l’IMU sull’inceneritore. Lo ha deciso la commissione tributaria provinciale di Rimini che ha respinto la sospensione del pagamento presentata dalla società relativa all’anno 2013. L’importo è di 98mila euro.

Motivo del contendere è la rendita sull’immobile. Nel 2013, al termine dei lavori di ampliamento dell’impianto, Herambiente ha presentato una denuncia attribuendo la categoria speciale E/9 (quella attribuita a cimiteri, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti) in ragione dell’interesse pubblico sotteso alla gestione dell’impianto, che lo sottrae a logiche di mercato e rende irrilevante l’attività economica correlata di produzione dell’energia elettrica derivante dall’incenerimento dei rifiuti. Il catasto ha rettificato la classificazione, attribuendo la categoria D/1 che equipara l’inceneritore agli stabilimenti di produzione industriale, come tali soggetti al pagamento delle imposte. I contenziosi che ne sono scaturiti hanno visto riconosciute le ragioni di Herambiente in Commissione tributaria provinciale. Il primo degli appelli proposto dall’Agenzia delle entrate ha ribaltato però la situazione e alla luce di questa decisione i giudici tributari hanno dato ragione temporaneamente al Comune che ora pretende il pagamento dell’IMU 2013. Herambiente ha annunciato il ricorso in Cassazione. La partita complessiva vale quasi un milione di euro.

Domenica Spinelli (sindaco di Coriano):“Attendiamo fiduciosi che l’iter di questa importante partita venga concluso, partita che, visto i tempi della Cassazione, può valere complessivamente oltre un milione di euro che andrebbero a vantaggio del territorio di Coriano. Abbiamo portato avanti questa istanza con serietà e preparazione come è nello stile della nostra amministrazione e nell’esclusivo interesse dei cittadini”