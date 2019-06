Il Tennis Viserba batte il Circolo Ronchi Verdi di Torino e conquista la A2

Il Tennis Viserba conclude la sua strepitosa marcia nel campionato di serie B maschile con una meritata promozione in A2. L’epilogo vincente oggi (domenica) nella finale di ritorno dei play-off di serie B maschile contro il Circolo Ronchi Verdi di Torino.

Dopo il 3-3 maturato nel match di andata di domenica scorsa in Piemonte, il Club riminese guidato in panchina dal maestro Marco Mazza coadiuvato da Luca Gasparini ha battuto in casa per 4-2 i torinesi in un match per nulla semplice.

Perché dopo un brillante avvio che ha portato Viserba sul 2-0 grazie alle vittorie di Alberto Bronzetti e Francesco Giorgetti, Manuel Mazza ha vinto un match incredibile sul talentuoso Edoardo Lavagno che, dopo aver perso nettamente il primo set, si è trovato avanti 6-1, 4-1, prima di subire il prepotente ritorno del riminese. Poco dopo Andrea Calogero ha ceduto al torinese Gianmarco Capella solo al tie-break del 3° set. Sul 3-1 tutto affidato ai doppi, ma ci pensavano Zanni-Canini a battere nettamente Bondaz-Lavagno e consegnare così alla squadra una strameritata promozione, davanti al pubblico delle grandi occasioni, che ha salutato l’impresa con una standing ovation.

Risultati: Alberto Bronzetti-Filippo Anselmi 6-1, 6-2, Francesco Giorgetti-Tommaso Vescovi 6-4, 6-1, Manuel Mazza-Edoardo Lavagno 6-2,1-6, 6-4, Gianmarco Capella-Andrea Calogero 6-2, 2-6, 7-6 (6), Zanni-Canini b. Bondaz-Lavagno 6-1, 6-2, Anselmi-Vescovi b. Mazza-Bronzetti 3-6, 5-3 e ritiro.

Ufficio Stampa del Circolo Tennis Viserba