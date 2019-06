Il Rimini Beach Soccer vince la prima edizione della Coppa Emilia Romagna

Per la prima volta si è disputata l’Emilia Beach Soccer Cup, alla quale hanno preso parte la migliori squadre di Beach Soccer che hanno partecipato ai gironi provinciali.

Le migliori otto squadre arrivavano da: Piacenza, Forlì, Ravenna, Cattolica, Rimini, Milano Marittima e Bologna.

La finale è stata un derby “riminese” tra Rimini e Cattolica. Partita a senso unico e si è conclusa sul 7-0 per i biancorossi.

“L’obiettivo era far fare esperienza ai giovani del territorio – commenta Leonardo Ziliani, presidente del Rimini Beach Soccer -. L’anno prossimo l’obiettivo è far svolgere a Rimini la Emilia Beach Soccer Cup, in una Beach Arena come si deve… ci stiamo già lavorando”.