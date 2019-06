Il mondo salverà la bellezza? Minifestival a Misano

“La bellezza non salverà il mondo se noi non salviamo la bellezza”. Questa considerazione dello storico dell’arte Salvatore Settis ribalta la citatissima profezia del principe Myškin di Dostoevskij riportando la riflessione sul destino del mondo da un astratto piano di consolatorio misticismo all’immanenza pratica del qui e ora. E’ un appello all’umanità tutta perché prenda coscienza e compia un atto di responsabilità: in che misura ci sentiamo custodi del mondo che abitiamo, della memoria del passato e ci rendiamo conto di doverci fare artefici di un progetto per il futuro, se vogliamo che uno ce ne sia?

Raccogliendo questo invito alla cura del bello materiale e metafisico la Biblioteca di Misano Adriatico ha deciso di dedicare il minifestival estivo “La biblioteca illuminata”, giunta alla XII edizione, proprio a questo interrogativo: ”Il mondo salverà la bellezza?”.