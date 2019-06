Il Gran Galà di Seconda e di Terza Categoria stasera alle 21 su Icaro TV. Tutti i premiati

In quasi 200 sulla terrazza sulla spiaggia del Ristorante Frontemare di Rivazzurra per il Gran Galà di Seconda e di Terza Categoria, seconda serata di “Calcio d’Estate” 2019. Premiati da Icaro Sport il miglior giovane, il top player ed il bomber di ogni società intervenuta.

Premi speciali per i migliori giocatori e tecnici votati dalle società mediante una scheda recapitata le scorse settimane a tutti i club.

I premiati della Terza Categoria 2018/2019. Miglior portiere: Cristian Zannoni (Real Monteleone); miglior difensore: Lorenzo Raschi (classe ’88, Canonica); miglior centrocampista: Alex Nicolini (Gemmano); capocannonieri: Luca Alberto Sartini (Asar) e Fabio Sensolini (Montefiorese), entrambi a quota 20 reti; miglior allenatore Matteo Nicolini (Canonica).

I premiati della Gran Galà Seconda Categoria girone P. Migliori portieri: Fabio Camporese e Claudio Dall’Ara (Soglianese); miglior difensore: Nicola Fattori (Villamarina); miglior centrocampista: Elias Manenti (Perticara); capocannoniere: Soualio Bakayoko (Borghigiana) con 23 gol; miglior allenatore Marco Ostolani (Perticara).

I premiati della Gran Galà Seconda Categoria girone Q. Miglior portiere Giovanni Tani (Spontricciolo); miglior difensore: Denis Fratti (Spontricciolo); miglior centrocampista: Gianluca Ricci (Delfini); capocannoniere: Maksym Shvyderskyy (San Lorenzo) con 25 reti; miglior allenatore: Oscar Muratori (Delfini).

“È stata un’altra serata straordinaria – commenta Roberto Bonfantini, direttore resp. Icaro Sport e presentatore della serata insieme a Chiara Ronca -. Erano presenti molte società di Seconda e Terza Categoria con circa 200 partecipanti. Un ringraziamento a tutti gli intervenuti, al Frontemare, agli sponsor e a tutto lo staff che lavora alla riuscita della manifestazione: Chiara Ronca, mia splendida compagna sul palco, Attilio Fabbri e Davide La Macchia per l’organizzazione e, nel caso di Attilio, anche per la rubrica sui movimenti di mercato che ha sempre un grande successo, Giuseppe Colonna e Filippo Agostini per le tante fotografie scattate, Marco Colonna per le riprese e Massimo Cusentino per la preparazione delle pergamene”.

Il Gran Galà di Seconda e di Terza Categoria sarà trasmesso questa sera alle 21:00 su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaro.tv.

Tutti i premiati delle singole società

Gran Galà Terza Categoria

S.S.D. Around Sport, 4 punti

Miglior Giovane: Nicola Brigliadori, portiere 2000

Top player: Riccardo Dalmo, centrocampista 2000

capocannoniere: Matteo Aguzzoni, difensore

A.S.D. Montefiorese, 14 punti

Miglior Giovane: Nicolò Ciuffoli, centrocampista ’98

Top player: Alessandro Pangrazi, attaccante

capocannoniere: Fabio Sensolini (20 gol)

A.S.D. San Vito, 15 punti

Miglior Giovane: Mattia Fantini, centrocampista 2001

Top player: Filippo Censi, attaccante 2001

capocannoniere: Simone Battistini (7 gol)

Perla Verde Calcio Riccione, 20 punti

U.S.D. Taverna Montecolombo, 24 punti

Miglior Giovane: Adrian Popica, difensore ’99

Top player: Mattia Fornari, attaccante ’99

capocannoniere: Nicholas Sanchi

Atletico Viserba, 30 punti

Miglior Giovane: Filippo Sardagna, difensore 2002

Top player: Davide Petrucci, centrocampista

capocannoniere: Davide Petrucci

A.S.D. Accademia Calcio A.S.A.R. Riccione, 38 punti

Miglior Giovane: David Savina, attaccante 2001

Top player: Luca Alberto Sartini, attaccante

capocannoniere: Luca Alberto Sartini (20 gol)

A.S.D. Giovane Alta Valconca, 39 punti

Miglior Giovane: Ciro Punzo, attaccante 2000

Top player: Sebastian Besel, difensore

capocannoniere: Riccardo Galanti (12 gol)

A.S.D. Atletico Marecchia, 41 punti

Miglior Giovane: Michael Lotti, difensore ’98

Top player: Guglielmo Pellegrini, centrocampista

capocannoniere: Francesco Cecchetti (8 gol)

A.C.D. Virtus San Mauro a Mare, 45 punti

Miglior Giovane: Fabio Donini, centrocampista ’98

Top player: Mattia Della Chiesa, portiere

capocannoniere: Mishel Prifti (15 gol)

A.D.P. Virtus Olimpia, 46 punti

Miglior Giovane: Marco Cappelloni, difensore ’99

Top player: Massimo Rinaldi, centrocampista

capocannoniere: Carlo Finelli (12 gol)

A.S.D. Gemmano, 51 punti

Miglior Giovane: Francesco Corbelli, difensore ’96

Top player: Maicol Tonelli, attaccante

capocannoniere: Marco Carol (14 gol)

A.S.D. Real Monteleone, 52 punti

Miglior Giovane: Nicholas Valentini, attaccante ’90

Top player: Enrico Ricci, difensore ’80

capocannoniere: Filippo Conti (12 gol)

Pol. Dil. Canonica, 55 punti

Miglior Giovane: Matteo Vendemini, centrocampista ’95

Top player: Alberto Righi, difensore

capocannoniere: Nicola Fanti (17 gol)

A.S.D. Santagatese, 64 punti

Miglior Giovane: Andrea Simoncini

Top player: Federico Baldinini, centrocampista

capocannoniere: Enea Pilotto (17 gol in campionato + 2 in Coppa)

Gran Galà Seconda Categoria P

Pol. Soglianese, 27 punti

Miglior Giovane: Giacomo Righi, difensore 2000

Top player: Fabio Camporese, portiere

Capocannoniere: Simone Grotti, centrocampista (7 gol)

A.S.D. Villa Verucchio, 27 punti

Miglior Giovane: Manuel Orsini, difensore ’98

Top player: Elia Favarelli, portiere

Capocannoniere: Emmanuel Abiodun (19 gol)

A.S.D. Borgo Marina 012, 32 punti

Miglior Giovane: Federico Nemesi, difensore ’97

Top player: Daniele Savini, centrocampista

Capocannoniere: William Rosa (13 gol)

U.S.D. Corpolò, 34 punti

Miglior Giovane: Alessio Rocchi, centrocampista ’96

Top player: Fabio Bernardi, difensore

Capocannoniere: Stefano Ciclamini (9 gol)

A.S.D. Borghigiana, 41 punti

Miglior Giovane: Anas Moutbassim, difensore ’98

Top player: Soualio Bakayoko

Capocannoniere: Soualio Bakayoko (23 gol)

A.C.D. Perticara, 51 punti

Miglior Giovane: Alessandro Balducci, portiere ’99

Top player: Manuel Cedrini, centrocampista

Capocannoniere: Nicholas Rossi (12 reti)

Pol. Villamarina, 53 punti

Miglior giovane: Mattia Farabegoli, centrocampista ’97

Top player: Matteo Golinucci, centrocampista

Capocannonieri: Marco Bianchi e Gianluca Carestia (14 reti)

Gran Galà Seconda Categoria Q

A.S.D. C.G. Promosport, 3 punti

Miglior Giovane: Francesco Mambelli, attaccante 2001

Top player: Simone Franco, centrocampista

Capocannoniere: Nicola Merra (3 gol)

A.S.D.C. Mulazzano ’82, 26 punti

Miglior Giovane: Matteo Lisi, difensore ’98

Top player: Christopher Andruccioli, attaccante

F.C.D. San Bartolo – Gabicce Mare, 29 punti

Miglior Giovane: Daniele Perugini, centrocampista ’99

Top player: Gianluca Mastrangelo, attaccante

Capocannoniere: Gianluca Mastrangelo (10 gol)

A.S.D. Colonnella Rimini, 32 punti

Miglior Giovane: Federico Buratti, attaccante 2002

Top player: Pasquale Castelgrande, portiere

Capocannoniere: Emanuele Polverini (7 gol)

A.S.D. Pol. San Lorenzo, 32 punti

Miglior Giovane: Ryan Scarpellini

Top player: Ryan Scarpellini

Capocannoniere: Maksym Shvyderskyy (25 gol)

A.S.D. Accademia Riminicalcio VB, 38 punti

Miglior Giovane: Diego Fabris, difensore 2001

Top player: Mykhaylo Tkachuk, centrocampista

Cannoniere: Marco Poziello (12 gol)

A.S.D. Rimini United B.S.G., 46 punti

Miglior Giovane: Bruma

Top player: Danilo Vignaroli, centrocampista

Capocannoniere: Calogero Maggiore (15 gol)

S.S.D. Bellariva Virtus, 47 punti

Miglior Giovane: Eros Betti, centrocampista ’97

Top player: Nicola Tangari, portiere

Capocannoniere: Francesco Sagliocco (11 gol + 3 in Coppa)

A.S.D. Accademia Calcio A.S.A.R. Riccione, 52 punti

Miglior Giovane: Davide Fattori, centrocampista ’99

Top player: Lorenzo Guerra, centrocampista

Capocannoniere: Davide Marchionna (5 gol)

Pol. Spontricciolo A.S.D., 56 punti

Miglior Giovane: Mattia Borgognoni, difensore 2001

Top player: Alessandro Brisigotti, attaccante

Capocannoniere: Filippo Capriotti (8 gol)

S.S.D. Delfini Rimini, 60 punti

Miglior Giovane: Giacomo Cappiello, centrocampista 2001

Top player: Altin Lisi, centrocampista

Capocannoniere: Alberto Berluti (16 gol)

La galleria fotografica a cura di Giuseppe Colonna.



La galleria fotografica a cura di Filippo Agostini.