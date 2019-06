Il Garden diventa Scuola Calcio Juventus

La Polisportiva Garden S.r.l. s.s.d. comunica che a partire dal 1 luglio 2019, avrà inizio una collaborazione con Juventus Football Club grazie alla quale entrerà a far parte delle Scuole Calcio Juventus in Italia. Nascerà così un’importante sinergia tra la più scudettata società professionistica d’Italia, nonché campione in carica, e la Polisportiva Garden.

Le Scuole Calcio Juventus rappresentano un numero ristretto di centri di eccellenza e di riferimento sul territorio nazionale, selezionate in base a una serie di parametri sportivi e valoriali, dove viene trasmesso il Metodo Juventus attraverso la condivisione delle metodologie, la formazione dei tecnici e le visite effettuate dallo staff Juventus durante il corso della stagione sportiva, con l’obiettivo di portare la professionalità dei metodi e delle programmazioni Juventus direttamente presso le Società presenti sul territorio italiano.

“Siamo entusiasti di questa prestigiosa collaborazione – commentano il Presidente della Polisportiva Garden, Ermanno Pasini, e il Direttore Tecnico della sezione calcio, Valter Sapucci –; essere scelti tra tante altre realtà dalla più importante società calcistica italiana è per noi motivo di grande orgoglio. La sezione calcio del Garden è partita solo tre anni fa ed è cresciuta in modo esponenziale sia nei numeri che nella qualità dei tecnici e delle attività collaterali proposte agli atleti e alle famiglie. Ora arriva questa collaborazione a premiare il lavoro fatto, sarà un nuovo punto di partenza per elevare ulteriormente il livello e offrire un servizio d’eccellenza alle famiglie di Rimini e provincia che hanno figli che giocano a calcio”.