Incidente in via Coletti. Morta l'anziana investita sulle strisce

Attorno alle 14 di martedì una donna di 89 anni, Paola Monsignoni, è stata investita da una moto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Coletti, a Rivabella di Rimini. La moto, una Ducati rossa Multistrada condotta da un 58enne campano, procedeva a velocità sostenuta in direzione nord-sud e, dopo una lunga frenata, non è riuscita ad evitare l’impatto centrando in pieno l’89enne (che risiedeva in zona).

Le ferite dell’anziana sono apparse subito gravi, tanto da suggerire l’invio dell’elisoccorso per il ricovero al Bufalini di Cesena. Nel pomeriggio le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate e per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Ferito anche il motociclista, portato all’ospedale Infermi con un codice di media gravità. L’uomo è stato sottoposto ai test di sangue e urine per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe. Sarà indagato per omicidio stradale. Sul posto due ambulanze e un’auto medicalizzata. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Rimini.