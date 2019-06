Grave incidente a La Giola. Ferito in elisoccorso

Grave incidente nel tardo pomeriggio a La Giola, frazione di Santarcangelo.

Coinvolta una vespa con a bordo un 5oenne della zona. Alle 18,45 l’uomo stava percorrendo la strada quando, per cause da accertare, imboccando una curva ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un paletto e poi contro una 500 posteggiata, rovinando violentemente a terra. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118 che, viste le condizioni del ferito, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il 50enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.