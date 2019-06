Giovanni Piraccini nuovo presidente Ass. Concessionari Auto

ACAR, l’Associazione Concessionari Auto della provincia di Rimini in seno a Confcommercio, ha eletto Giovanni Piraccini nuovo presidente. Piraccini succede a Marco Ruggeri e rimarrà in carica per i prossimi tre anni. “Punteremo sulla soddisfazione del cliente – spiega il neo-presidente Piraccini -. Sono onorato di rivestire questo ruolo: per me è la prima volta e mi impegnerò per portare avanti il lavoro intrapreso da chi mi ha preceduto. Come concessionari ufficiali della provincia di Rimini, abbiamo deciso di unirci in associazione per tutelare i clienti, utilizzando e vendendo prodotti sempre in conformità con le normative vigenti, facendo assistenza con ricambi originali e uniformando i servizi sul territorio. Tutto a garanzia del cliente finale”.

“Puntiamo molto sulla formazione e abbiamo stretto accordi con gli istituti tecnici superiori organizzando corsi di formazione specializzati per i ragazzi che vogliono lavorare nel settore auto. Inoltre, abbiamo appena donato all’Istituto professionale Alberti di Rimini un furgone che è stato allestito con attrezzatura ottica per permettere agli studenti del Corso professionale di Ottico di fare esperienza e misurare gratuitamente la vista agli studenti delle scuole primarie di secondo grado”.