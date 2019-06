Giorgia Di Muzio conquista il Torneo Open di Coriano

L’arrivo dell’estate coincide con un altro successo per la San Marino Tennis Academy. Giorgia Di Muzio si è infatti aggiudicata il torneo nazionale Open del Tennis Club Coriano, il trofeo “Banca Malatestiana” (1.000 euro di montepremi).

La giovane allieva di Giorgio Galimberti (classifica 2.7), classe 2001, ha sconfitto negli ottavi Sara Valentini (3.1) per 6-2 6-4, poi nei quarti ha eliminato con il punteggio di 5-7 7-5 6-1 la 2.6 riccionese Maya Ceccarini, prima testa di serie, regolando quindi in semifinale per 6-1 6-3 la 3.3 Emily Maggi (Tennis Viserba) e completando il suo percorso netto con il 6-1 6-2 con cui ha superato nel match conclusivo la 3.1 riminese Chiara Rinaldi (Tennis Viserba), approdata alla finale per il forfait della 2.6 Alice Grilli, numero 2 del seeding.

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti

Alessandro Giuliani