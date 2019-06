Ginnastica in Festa. Bagno di folla per Vanessa Ferrari alla Fiera di Rimini

Un sabato ricco di emozioni alla Fiera di Rimini per la penultima giornata di “Ginnastica in Festa”, evento organizzato da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym 2019 in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia. Nel quartiere fieristico riminese di Italian Exhibition Group – IEG, la pluricampionessa della ginnastica artistica Vanessa Ferrari è stata l’ospite d’eccezione della manifestazione.

Un vero e proprio bagno di folla per la campionessa mondiale di Aarhus 2006 e tre volte atleta olimpica, alla sua quarta partecipazione a “Ginnastica in Festa”. Vanessa Ferrari si è concessa per una lunga sessione di foto e autografi con i tanti fan che sono accorsi allo stand Sigoa, per poi premiare le vincitrici della LE Individuale J2 (ginnastica artistica femminile) e della LA Serie D junior e senior (ginnastica ritmica femminile).

Vanessa Ferrari: “’Ginnastica in Festa’ è una manifestazione ben organizzata, vedere così tante persone che praticano e si appassionano a questo sport è bellissimo. Il movimento della ginnastica è sempre in crescita. La partecipazione è tanta e quando sono presente cerco di accontentare tutti i miei fan. Mi sono operata da poco, sto facendo riabilitazione ma spero di poter recuperare in fretta per ricominciare ad allenarmi e preparare in serenità le gare di qualificazione alle Olimpiadi”.

A chiudere la giornata la Gymnaestrada, con un esercizio collettivo di ginnastica preparato da tutte le regioni d’Italia. Domani, 30 giugno 2019, l’atto conclusivo dell’edizione 2019 della grande festa della ginnastica azzurra.