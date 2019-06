Ginnastica in Festa 2019: Vanessa Ferrari ospite alla Fiera di Rimini

L’ultimo weekend di Ginnastica in Festa è pronto a chiudersi in bellezza. La manifestazione, organizzata da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym 2019 in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia alla Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group – IEG, fino al 30 giugno, ospiterà la Festa del movimento ginnico azzurro con gare, esibizioni mozzafiato e tante attività aperte a tutti.

Sabato 29 giugno ospite d’eccezione per la giornata la pluricampionessa Vanessa Ferrari, che incontrerà il pubblico presente a partire dalle ore 10.30.

Grande attesa poi per il Galà della Gymnaestrada, con una performance presentata in esclusiva proprio in occasione di “Ginnastica in festa”.

Il biglietto giornaliero per Ginnastica in Festa, del costo di 12 euro, potrà essere acquistato presso la biglietteria posta all’ingresso Fiera oppure tramite prevendita on-line sulla piattaforma www.vivaticket.it, accessibile anche tramite il sito ufficiale www.ginnasticainfestarimini.it.