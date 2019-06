Gara2 tra San Marino e Parma rinviata a domenica

Gara2 tra San Marino e Parma, originariamente in programma per questa sera, sabato 22 giugno, alle 19.30, è stata spostata a domani, domenica, alle 15 per le avverse condizioni climatiche.

La pioggia battente ha costretto gli arbitri a interrompere il gioco praticamente subito, dopo la base ball a Desimoni e i due strike di Maestri sul conto di Zileri.