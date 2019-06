Galvanina acquisita da un fondo di investimento privato

L’interessamento, di cui abbiamo riferito alcuni giorni fa (vedi notizia), si è concretizzato. The Riverside Company, fondo di private equity globale americano, ha acquisito La Galvanina, società di proprietà della famiglia Mini che ha una lunga tradizione nella produzione di acque minerali e bevande. Ad annunciarlo è stata la stessa Riverside sul suo sito internet.

Rino Mini, che diventerà Presidente Onorario di Galvanina, commenta: “L’esperienza del settore food & beverage di Riverside e le sue risorse globali, in particolare negli Stati Uniti, nell’UE e in Asia, rendono l’azienda una scelta ideale per aiutare la nostra organizzazione a continuare il suo sviluppo internazionale. Mio nipote, Andrea Pianini, direttore delle vendite internazionali di Galvanina, e io reinvestiremo al fianco di Riverside in questa nuova fase. Siamo davvero entusiasti di lavorare insieme per sostenere ulteriormente la nostra significativa traiettoria di crescita “.