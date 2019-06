Gabicce Gradara. Ufficiale la conferma di mister Papini. Cambia invece il preparatore atletico

Il Gabicce Gradara ha ufficialmente confermato il tecnico Mirco Papini. Al suo fianco ci saranno ancora come vice il valente Giampiero Ciriaco e come preparatore dei portieri Alessandro Andreoni mentre cambia il preparatore atletico: per impegni di lavoro Giacomo Gualtieri ha lasciato l’incarico. Al suo posto arriva il sammarinese Manlio Molinari, per un anno al fianco del tecnico riminese nella sua esperienza nella Federcalcio del Titano e nell’ultima stagione al Cattolica, con esperienze in altre discipline come atletica leggera e tennis.

Per quanto riguarda la squadra, non ci sarà più Pratelli che per impegni di lavoro e di famiglia scenderà di categoria. Sugli altri giocatori della rosa la società è al lavoro per la riconferma. I volti nuovi? Si punta ad un rafforzo per reparto: un difensore, un centrocampista e una punta, giocatori di categoria con esperienze in Eccellenza.

“Sia il sottoscritto sia la società intendiamo migliorarci, il ds è al lavoro per rafforzare la rosa e conto di poter avere dei giovani interessanti dal Rimini Calcio” dice Papini.

“Vogliamo portare avanti il progetto varato nella scorsa stagione – spiega il ds Gabriele Magi –, siamo reduci da una buona stagione in cui per un periodo siamo stati anche al quarto posto; vogliamo migliorarci puntando ai playoff e nello stesso tempo valorizzare il più possibile i giovani del nostro settore giovanile. Per questo cerchiamo giocatori che possano aumentare il tasso di qualità della rosa per essere il più competitivi possibile”.

Le squadre con cui fare i conti per i primi cinque posti saranno presumibilmente Biagio Nazzaro (retrocesso), Osimana, Filottrano, Barbara.

A proposito di settore giovanile, Alessandro Magi lascia il suo incarico di responsabile e di mister degli Allievi (da individuare il sostituto) pur rimanendo come importante dirigente di riferimento e accompagnatore mentre il mister della Juniores Andrea Ferri allenerà il Real Gimarra – squadra fanese di Seconda categoria -: il suo sostituto deve ancora essere individuato.