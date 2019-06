Furti negli outlet romagnoli: arrestato in Grecia cittadino russo

E’ stato rintracciato e arrestato nei giorni scorsi in Grecia un trentenne, di origine russa, su cui pendeva un mandato di cattura internazionale emesso all’epoca dei fatti dall’autorità giudiziaria di Rimini, per una serie di furti negli outlet emiliano romagnoli.

La notizia, riportata questa mattina dalla stampa locale, si riferisce alla serie di furti del singolare shopping tour di un gruppo di russi, che arrivavano all’aeroporto di Rimini per razziare outlet e negozi griffati e ripartire poi con le valige piene per rivendere nel loro paese la merce così ottenuta.

Dopo l’inizio delle indagini, per sviare i controlli della polizia, la banda aveva cambiato tratta: atterraggio a Vienna e poi in auto fino in Romagna, ma ormai gli uomini della Polaria erano sulle loro tracce.

Così, appena entrato nell’area Schengen I.Z., a capo del gruppo di ladri specializzati in furti negli outlet, è stato arrestato. Era in Grecia, in vacanza. Oggi è previsto il suo arrivo in Italia