Free vax lanciano rete di operatori economici "Minority Friendly"

Il Coordinamento Nazionale Genitori per la Libertà di Scelta torna ad esprimere la sua vicinanza alle famiglie colpite dall’ordinanza del sindaco di Rimini che prevede multe ed esclusione da nidi e scuole d’infanzia dei bimbi non in regola con gli obblighi vaccinale. Allo stesso tempo però si dissocia da quanti stanno rispondendo alle scelte del sindaco di Rimini minacciando di boicottare la città e le sue attrazioni turistiche e lancia la formazione di una rete di commercianti, di ristoratori e di stabilimenti balneari “minority friendly”, “per portare a Rimini – dicono – un messaggio di inclusione e un vantaggio anche economico a quanti non si uniranno alle politiche dell’emergenza e della manipolazione dell’idea di sicurezza e del diritto del sindaco in carica”.