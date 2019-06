Folle fuga all'alt dei Carabinieri. Era ubriaco

Sabato mattina i Carabinieri di Riccione hanno tratto in arresto, per resistenza a pubblico ufficiale, un 21 enne marocchino. I militari, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno intimato intimavano l’alt all’autovettura condotta dall’indagato che, alla vista dei carabinieri è fuggito per sottrarsi al controllo. Durante l’inseguimento il 21enne a causa dell’elevata velocità, ha perso il controllo del proprio mezzo, andando a collidere in una rotatoria. E’ stato prontamente bloccato ed è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica.