Finisce ai quarti l'avventura in Coppa del Futsal Bellaria Under 19

COPPA UNDER 19 – QUARTI DI FINALE

Forlì-Futsal Bellaria 3-1

Game over. Finisce ai quarti di finale l’avventura in coppa dei ragazzi di mister Orsini, battuti in trasferta dal Forlì. Padroni di casa più cinici dei bellariesi, con questi ultimi imprecisi sotto rete ed incapaci di riprodurre quanto fatto fuori dalle mura amiche nelle precedenti gare.

Cronaca: a seguito di una non fortunata punizione di Trematore, un contropiede locale porta in vantaggio i biancorossi grazie ad un’inefficace doppia marcatura sul portatore di palla, che serve la sfera ad un compagno libero davanti a Pozzi, ormai battuto. In seguito Hidri ci prova su punizione senza trovare il giusto pertugio, poco dopo Taina tutto solo davanti al portiere tira alto. I ragazzi di mister Vitozzi si portano sul doppio vantaggio con un tiro dalla distanza che si infila tra le gambe di Pozzi. Più tardi il guardiano orange-blue salva su una occasione dei galletti. Esposito si mangia un goal da facile posizione, cosa che invece riesce ai padroni di casa grazie ad un errore difensivo del Bellaria. Nel secondo tempo Pozzi evita un passivo ulteriore e Venturini sigla il 3-1. Tesoro ha almeno due occasioni per andare in rete, ma sbaglia. Poco dopo il Forlì a porta vuota colpisce il palo. Pozzi chiude ogni spazio ai locali che si qualificano ugualmente per le final four. Si conclude così la stagione degli squali martello tra piccole gioie e recriminazioni.

FORLÌ: Gridelli, Bandini, Balzani, Puzt, Lega, Zanoni, Chiadini, Di Vincenzo, Ricci, Tilocca, Scarcelli. All. Vitozzi.

BELLARIA: Pozzi, Tesoro, Antinori, Ricciardi, Dervishi, Esposito, Hidri, Urbinati, Taina, Trematore, Venturini, Vele. All. Orsini.