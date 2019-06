Con il 56,65% delle preferenze Filippo Giovannini si conferma sindaco di Savignano sul Rubicone. Nel ballottaggio lo sfidante, Marco Foschi, si è fermato al 43,3%. Il candidato del centro sinistra ha preso un migliaio di voti in più del rappresentante del centro destra. “Un campagna elettorale provante – ha detto Giovannini al nostro inviato Enrico Viarani -. Abbiamo risposto agli attacchi in modo garbato e questo atteggiamento ha pagato”. Giovannini vuole continuare con le azioni intraprese, ma ha anche in progetto la piscina all’aperto del Seven, nuovi campi e un grande parco di Valle Ferrovia.