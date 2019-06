Fiera e variabili del sabato complicano il traffico

Se nei primi due giorni il traffico di accesso a Riminiwellness non aveva creato criticità particolari rispetto a quello che ci si attendeva da una manifestazione tra le più frequentate della fiera di Rimini, questa mattina la situazione invece si è complicata per diversi fattori: l’arrivo dei visitatori del fine settimana, che ha provocato questa mattina code in uscita al casello di Rimini nord. E a congestionare il traffico tra San Giuliano e il centro sono stati il mercato del sabato mattina e la chiusura del ponte di Tiberio per la Virgin Obstacle Race di oggi pomeriggio, con deviazione del traffico in accesso alla città nel Borgo San Giuliano e reimmissione sulla rotatoria di piazzale Vannoni.