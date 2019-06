Farmacia in viaggio. Servizio attivo anche in provincia

Sono tre le farmacie della provincia, a San Vito, Viserbella e Novafeltria che durante il periodo estivo, aderiscono al progetto “farmacia in viaggio” promosso dalle 600 “farmacie specializzate”di Farmacisti Preparatori. Saranno forniti consigli specifici per affrontare viaggi e vacanze in completa sicurezza, sia in base alla meta di destinazione scelta sia in base alle specifiche esigenze delle singole persone.

Oltre al consiglio del farmacista, chi visiterà le FARMACIE SPECIALIZZATE da giugno a settembre riceverà pratici manualetti informativi sulla sicurezza in viaggio. Saranno inoltre fornite informazioni pratiche su quali sono i rischi maggiori che riguardano le varie zone del mondo, sulle precauzioni da seguire, sulle norme igieniche, su quali sono i vaccini raccomandati, su cosa mangiare, sui farmaci che in zona non si trovano e sui prodotti salva-vacanza.

Le Farmacie aderenti all’ iniziativa in provincia di Rimini sono:

Farmacia Rasponi – Via San Vito, 1752 – San Vito di Santarcangelo

Farmacia Viserbella – Via Porto Palos, 37 – Viserbella

Farmacia Pianini -Piazza V.Emanuele, 18 – Novafeltria