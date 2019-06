Ex Night La Perla. Il comune pensa a giovani, arte e associazioni

Dopo l’esperienza dello Yellow Factor, il Comune di Riccione si è riappropriato dell’ex night La Perla di via Manfroni (zona Marano) sequestrato begi scorsi anni alla Mafia. L’intenzione, spiega una nota, è quella di avviare un progetto rivolto ai giovani con il coinvolgimento delle associazioni locali in attività artistiche che spazino dalla musica al teatro e, in generale, a varie attività ricreative. La gestione dell’immobile avverrà con procedura ad evidenza pubblica.

“Coinvolgeremo le associazioni locali – dichiara il vice sindaco e assessore alle politiche giovanili Laura Galli – per dare vita ad una programmazione in grado di riattivare sinergie e collaborazioni tra le varie esperienze associazionistiche che operano nella nostra città in modo da dare la possibilità di svolgere varie attività di svago e di socializzazione. Dovrà essere un luogo di elaborazione di idee, con spettacoli, laboratori e iniziative in cui i ragazzi saranno protagonisti. Uno spazio che ne valorizzi risorse e attitudini sviluppando la capacità di stare assieme tra coetanei”.