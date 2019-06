Esagitato in strada reagisce alla Polizia, arrestato

Intorno a mezzanotte al centralino della Questura di Rimini sono arrivate segnalazioni dai residenti del grattacielo di viale Principe Amedeo sulla presenza di un uomo a dorso nudo in strada in evidente stato di agitazione, che si era portato al centro della carreggiata all’incrocio con via Monfalcone bloccando il traffico. La Volante inviata ha visto il giovane che a dorso nudo urlava all’indirizzo dei passanti. Gli hanno chiesto spiegazioni e hanno cercato di tranquillizzarlo ricevendo, in risposta, davanti a numerose persone che transitavano un atteggiamento minaccioso: si è avvicinato agli Agenti urlando frasi oltraggiose.

Mentre arrivavano altri due equipaggi di Volante il giovane, con scatto fulmineo il giovane si è scagliato contro uno dei poliziotti colpendolo con una testata alla tempia. A questo punto è stato bloccato a terra e a fatto sedere sull’auto di servizio mentre continuava a inveire, opporre resistenza e minacciare. All’interno dell’auto di servizio, nello scomparto adibito al trasporto dei fermati, il giovane ha tentato di autolesionarsi sbattendo la testa contro la parete divisoria in plexiglass. L’uomo, un tunisino 36enne, è stato tratto in arresto per Resistenza e Violenza a Pubblico Ufficiale, in attesa del rito direttissimo di lunedì.