Erika Di Muzio nei quarti in doppio nel 55° Torneo dell'Avvenire

Piazzamento nei quarti di finale in doppio per Erika Di Muzio nel 55° Torneo dell’Avvenire, vero e proprio campionato del mondo under 16 su terra battuta, andato in scena a Milano, sui campi del Tennis Club Ambrosiano.

L’allieva della San Marino Tennis Academy (in singolare eliminata all’esordio dalla bielorussa Daria Khomutsianskaya, ottava favorita del seeding) faceva coppia con Georgia Pedone, insieme alla quale lo scorso anno ha conquistato lo scudetto tricolore under 14 in questa specialità: le due azzurrine hanno messo in fila le croate Marjana Majetic e Klara Vukicevic per 7-5 7-6 (6) e al secondo turno le spagnole Lidia Gonzalez e Lucia Llinares Domingo per 6-3 7-5, cedendo poi di misura, con il punteggio di 2-6 6-2 11/9 alle paraguaiane Leyla Fiorella Britez Risso e Paulina Franco Martinessi, che poi hanno proseguito la loro corsa conquistando il titolo.

All’Avvenire era presente anche un’altra allieva di Giorgio Galimberti, Andrea Maria Artimedi, che ha raggiunto il secondo turno sia in singolare che in doppio. La 16enne abruzzese (è nata il 31 maggio 2003), accreditata della 14esima testa di serie, nel torneo individuale dopo il successo d’esordio per 6-2 6-3 su Alice Paonessa (lucky loser) è stata sconfitta per 6-4 6-2 dalla ceca Amelie Smejkalova, in gara con una wild card.

In doppio Artimedi e Sofia Pizzoni hanno regolato con un periodico 6-4 le australiane Chloe Isabella Tsang e Stefani Webb, cedendo poi per 7-5 6-3 a Virginia Ferrara ed Emma Rizzetto.

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti

Alessandro Giuliani