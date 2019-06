E' deceduto l'uomo colto da malore su ponteggio cantiere

E’ deceduto ieri sera all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era stato trasportato d’urgenza nel pomeriggio, Antonio Loscalzo, l’operaio sessantenne colto da malore all’interno di un cantiere edile nel centro storico di Santarcangelo. L’uomo, nato ad Accettura (piccolo comune in provincia di Matera), stava lavorando al palazzo dell’ex Biblioteca di via Cavallotti, di proprietà del Comune, per conto di una ditta di Potenza. Intorno alle 16.30 il 60enne, si ipotizza a causa del forte caldo, ha perso i sensi ed è crollato sul ponteggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno portato a terra e i sanitari del 118. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Dopo due ore dall’arrivo all’ospedale Bufalini, il decesso. Sarà aperta un’inchiesta dalla Procura come atto dovuto. Indagano i carabinieri di Rimini.

Il sindaco Alice Parma interviene sulla tragedia con un post su Facebook: “A nome della città di Santarcangelo, partecipiamo al lutto che ha improvvisamente colpito la famiglia dell’operaio che stava lavorando al cantiere della ex biblioteca comunale. In questo momento di profondo dolore, siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi colleghi di lavoro”.