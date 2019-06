E' deceduto l'anziano investito in bici a Santarcangelo

E’ deceduto all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era stato ricoverato in gravi condizioni, l’anziano ciclista investito ieri sera in via Costa a Santarcangelo intorno alle 20.45. Le sue condizioni sono subito apparse gravi e purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri. Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe immesso con la sua bici in via Costa ed è stato travolto da una Kia Sportage.