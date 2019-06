Droga nascosta sotto i bidoni a Borgo Marina, fermati tre pusher

Borgo Marina resta al centro della cronaca. Dopo gli arresti nei giorni scorsi dei carabinieri di Rimini, che hanno scovato un grossista riminese di 31 anni che riforniva di marijuana gli spacciatori della zona (vedi notizia), i poliziotti della questura di Rimini hanno effettuato controlli a tappeto che si sono conclusi con tre arresti, cinque denunce e 80 persone identificate. In particolare gli agenti della squadra mobile, a seguito delle segnalazioni dei residenti, hanno interrotto un giro di droga che aveva come protagonisti due spacciatori africani, entrambi finiti in manette. La marijuana, come hanno avuto modo di documentare gli agenti, veniva lasciata sotto i bidoni della spazzatura previo accordo con l’acquirente di turno, che così andava a ritirarla a colpo sicuro. Il pagamento, invece, avveniva qualche minuto prima. Durante il blitz il personale della Mobile è riuscito a recuperare una quindicina di grammi di erba. Entrambi gli spacciatori, oltre ad essere irregolari sul territorio, avevano alle spalle dei provvedimenti di espulsione ai quali erano riusciti a sfuggire.

Sempre nell’ambito dei servizi mirati a contrastare lo spaccio a Borgo Marina, la squadra mobile ieri sera ha fermato due tunisini di 34 e 28 anni trovati in possesso di due coltelli a serramanico, uno dei quali con una lama lunga 8 centimetri. Uno dei due, inoltre, aveva con sé anche alcune dosi di hashish. Gli agenti della mobile e quelli delle volanti continueranno a setacciare il quartiere e le vie limitrofe anche nel fine settimana.