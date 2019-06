Doveva scontare 4 anni di reclusione, 56enne arrestato a Viserba

Ieri pomeriggio i carabinieri della Stazione di Viserba, nel corso del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione di ordine di carcerazione

emesso dal tribunale di Rimini, un barese classe 1963, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti. L’uomo deve scontare la pena residua di anni 4 e mesi 3 di reclusione quale cumulo di pene detentive emesse, con sentenze passate in giudicato, nell’ambito di cinque procedimenti penali instaurati per i reati di minacce, truffe ed appropriazione indebita. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la locale casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.