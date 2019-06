Dopo i temporali torna il sereno

I consistenti rovesci di sabato hanno causato qualche problema alla viabilità, in particolare per alcuni sottopassi come quello di via Tripoli a Rimini temporaneamente chiuso. Sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco, per allagamenti o per assistenza ai cittadini in situazioni comunque di normale amministrazione in questi casi, senza particolari criticità.

Molto peggio è andata nelle province di Modena, Bologna e Ravenna dove sabato si sono abbattute violente grandinate che hanno causato diversi feriti, fortunatamente lievi, e pesanti danni all’agricoltura. Secondo un’analisi di Coldiretti, quest’anno in Italia sono state rilevate fino ad ora 124 grandinate violente pari a quasi il doppio di quelle registrate nello stesso periodo dello scorso anno (+88%). Sono gli effetti – sottolinea l’associazione – di una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di eventi estremi, grandine di maggiore dimensione, sfasamenti stagionali e bombe d’acqua.

Nelle acque dove sono ancora presenti gli scarichi a mare è scattato il divieto di balneazione (vedi notizia). Il cielo da questa mattina è tornato sereno: oggi le massime saranno contenute, sui 28 gradi, con un rialzo già da lunedì. Nelle prossime giornate le massime sono previste sui 30 gradi e oltre. Le previsioni dell’Aeronautica Militare.