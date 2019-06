Davide La Macchia interrompe la sua collaborazione con la Omag Consolini Volley

Davide La Macchia, dal 2018 responsabile dell’area Marketing della Omag Consolini Volley, ha deciso di

interrompere il suo rapporto di collaborazione con la società.

“Chiudo un ciclo di solo un anno che però ho vissuto intensamente insieme a tutti voi – attacca Davide La Macchia -. Ringrazio la società Consolini volley e soprattutto Roberto Filipucci che ha voluto fortemente la mia presenza. Dopo la ventennale esperienza nel calcio ho voluto provare il clima che si respirava in una nuova disciplina. È stata una bella esperienza perché comunque ho conosciuto un ambiente nuovo dove sono stato coinvolto e mi ha dato adrenalina e tante motivazioni positive e forti valori. Ringrazio la società, ringrazio voi e tutti quelli che hanno collaborato con me per la realizzazione dei progetti di cui sono stato promotore, ringrazio per la fiducia che mi avete accordato, ringrazio anche la città di San Giovanni che mi ha accolto a braccia aperte nel mondo del Volley così come lo aveva fatto per il calcio dove avevamo raggiunto ottimi traguardi. Ne è un esempio il centro estivo che raccoglie ormai più di cento bambini”.

Anche la Omag Consolini Volley vuole ringraziare Davide La Macchia per la preziosa collaborazione. Proprio grazie a Davide sono stati realizzati progetti innovativi come l’album delle figurine, che ha riscosso enorme successo, e il concorso per la realizzazione della nuova mascotte “Lupolina”. A Davide La Macchia – si legge in una nota della Consolini – facciamo un grande “in bocca al lupo” per i suoi progetti futuri.