Dal primo luglio in servizio 23 nuovi agenti di Polizia Locale

Dal primo luglio 23 nuovi agenti entreranno a far parte del Corpo di Polizia locale di Rimini. Con la delibera approvata nell’ultima seduta, la Giunta ha perfezionato la direttiva già approvata nel giugno dello scorso anno. I nuovi operatori, tutti con meno di 32 anni, contribuiranno anche ad abbassare l’età media del Corpo.

È attualmente in fase di svolgimento anche un secondo concorso pubblico per la copertura di 10 posti di ispettore, la cui conclusione è prevista subito dopo l’estate, entro l’autunno 2019.

Alla luce di questa nuova situazione che permetterà di ridurre progressivamente l’età media del Corpo, la Giunta ha deciso di sbloccare nuovamente la mobilità volontaria in uscita degli agenti, in modo da poter sostituire le cessazioni attingendo dalla graduatoria del concorso in cui sono presenti 34 candidati idonei.